Ermeni askerleri, Kelbecerdeki Azerbaycan askerlerine tekrar ateş açtı
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Ermeni askerleri, Kelbecerdeki Azerbaycan askerlerine tekrar ateş açtı

Ermeni askerleri, Kelbecerdeki Azerbaycan askerlerine tekrar ateş açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Ermeni askerlerinin Kelbecer'de bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere tekrar ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Ermeni askerlerinin Kelbecer'de bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere tekrar ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 29 Temmuz yerel saatle 02.45'den başlayarak saat 03.40'a kadar Kelbecer'in Zeylik köyünde bulunan Azerbaycan mevzilerinin, Ermenistan'ın Basarkeçer bölgesindeki Yukarı Şorca köyünde konuşlanan Ermenistan askerleri tarafından çeşitli silahlar ve F-1 tipi el bombası kullanılarak ateş açıldığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede bulunan Azerbaycan birlikleri tarafından saldırıya karşılık verilerek cevap ateşi açıldığı ve bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altına olduğu ifade edildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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