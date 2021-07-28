Ermeni askerleri Azerbaycan mevzilerini yine hedef aldı: 2 asker yaralandı

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Ermeni askerlerinin Kelbecer'de bulunan Azerbaycan'ın askeri mevzilerine tekrar ateş açması sonucu 2 Azerbaycan askerinin yaralandığı bildirildi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Ermeni askerlerinin Kelbecer'de bulunan Azerbaycan'ın askeri mevzilerine tekrar ateş açması sonucu 2 Azerbaycan askerinin yaralandığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 28 Temmuz günü yerel saatle 00.50'den başlayarak Kelbecer'in çeşitli bölgelerinde bulunan Azerbaycan mevzilerinin Ermenistan'ın Basarkeçer bölgesindeki farklı yerlerde konuşlanan Ermenistan askerleri tarafından çeşitli silahlar kullanılarak ateş altına alındığı belirtildi. Açıklamada, saldırılarda 2 Azerbaycan askerinin yaralandığı, yaralılara ilk müdahalede bulunulduğu ve hayati risklerinin olmadığı aktarıldı. Bölgede bulunan Azerbaycan birlikleri tarafından gerekli önlemlerin alınmaya devam edildiği kaydedilen açıklamada, devlet sınırında artan gerilimin sorumluluğunun Ermenistan'a ait olduğu belirtildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı