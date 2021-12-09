Son dakika haberi: Ermeni askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı: 1 asker şehit oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Ermeni askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı: 1 asker şehit oldu

Son dakika haberi: Ermeni askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı: 1 asker şehit oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Azerbaycan-Ermenistan sınırında Ermeni askerlerinin Kelbecer'de Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açması sonucunda 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.

Azerbaycan- Ermenistan sınırında Ermeni askerlerinin Kelbecer'de Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açması sonucunda 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Ermenistan askerlerinin yaptığı provokasyon sonucunda Asıf Aliyev isimli bir Azerbaycan askerinin hayatını kaybettiği belirtildi. Savunma Bakanlığı, saldırıda şehit olan askerin ailesi ile yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Azerbaycan birliklerince karşı tarafın susturulması için misillemede bulunulduğu kaydedildi. Bakanlık açıklamasında, oluşan gerginliğin tüm sorumluluğunun Ermenistan'a ait olduğunu belirtti.

(Kamil Nadirli-İHA)

İntihar eden iki asker, yıllar sonra şehit sayıldı

İntihar eden iki asker, yıllar sonra şehit sayıldı

 Uluslararası Adalet Divanı, Ermenistan'dan Azerbaycanlılara karşı etnik ayrımcılığı önlemesini istedi

Uluslararası Adalet Divanı, Ermenistan'dan Azerbaycanlılara karşı etnik ayrımcılığı önlemesini istedi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title