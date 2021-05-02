Son dakika! Ermeni askerlerden Karabağ sınırında provokasyon
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Son dakika! Ermeni askerlerden Karabağ sınırında provokasyon

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Karabağ sınırında Ermeni askerler, Azerbaycan sınır birliklerine yönelik provokasyon girişiminde bulundu.

Karabağ sınırında Ermeni askerler, Azerbaycan sınır birliklerine yönelik provokasyon girişiminde bulundu. O anlar kameraya yansıdı.

Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan ordusu tarafından hezimete uğrayan Ermenistan'ın askerleri sınır hattında Azerbaycan muhafızlarının bulunduğu yere gelerek hak iddiasında bulundu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Ermeni askerler Azerbaycan sınır muhafızlarının kontrol ettiği yerden geçmek istedi. Ermeni askerlerin girişimi Azerbaycanlı subay tarafından engellendi. Azerbaycan askerinin sağudusu, Ermeni ordusunun tahriklerini boşa çıkarttı.

Son dakika! Ermeni askerlerden Karabağ sınırında provokasyon
Son dakika! Ermeni askerlerden Karabağ sınırında provokasyon
Son dakika! Ermeni askerlerden Karabağ sınırında provokasyon
Son dakika! Ermeni askerlerden Karabağ sınırında provokasyon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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