Ermeni askerin mezarına çiçek bırakmak isteyen Paşinyan'a tepki
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Ermeni askerin mezarına çiçek bırakmak isteyen Paşinyan'a tepki

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Azerbaycan ile 44 gün süren Dağlık Karabağ savaşında büyük hezimete uğrayan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, ölen Ermeni bir askerin mezarına çiçek bırakmak isterken ailenin tepkisi ile karşılaştı.

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Azerbaycan ile 44 gün süren Dağlık Karabağ savaşında büyük hezimete uğrayan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, ölen Ermeni bir askerin mezarına çiçek bırakmak isterken ailenin tepkisi ile karşılaştı.

Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan Azerbaycan'a saldırmasıyla başlayan savaşta yenilginin faturasının kesildiği Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a tepkiler sürüyor. Ermenistan'ın Vayots Dzor bölgesini ziyaret eden Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki savaşta ölen bir Ermeni askerinin mezarına çiçek bırakmak istedi. Mezarın başında bekleyen Ermeni askerin yakını ise Paşinyan'ın karşısında durarak, "Bu benim kardeşimin mezarı. Buna hakkım var ve size izin vermiyorum. Gidin. Hiçbir yetkili, kardeşimin bedenini bulmak için yardımcı olmadı, aksine bu çabalarımıza müdahale ettiler" ifadelerini kullandı. Paşinyan, aileden gelen tepki üzerine Ermeni askerin mezarının başından ayrıldı. - ERİVAN

Ermeni askerin mezarına çiçek bırakmak isteyen Paşinyan'a tepki
Ermeni askerin mezarına çiçek bırakmak isteyen Paşinyan'a tepki
Ermeni askerin mezarına çiçek bırakmak isteyen Paşinyan'a tepki
Ermeni askerin mezarına çiçek bırakmak isteyen Paşinyan'a tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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