Ermenek'te yaşlıların gıda ve eczane alışverişlerini belediye yapacak Karaman'ın Ermenek ilçesinde, 65 yaş üstü kişilerin market ve eczane ihtiyaçlarının belediye personeli tarafından sağlanacağı açıklandı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, 65 yaş üstü kişilerin market ve eczane ihtiyaçlarının belediye personeli tarafından sağlanacağı açıklandı.

Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak insan odaklı hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların sokağa çıkmalarının kısıtlanması kararından önce böyle bir karar aldıklarını belirten Zorlu, şunları kaydetti:

"Böyle bir karar alarak sosyal paylaşım kanallarımızda paylaştık. Vatandaşlarımıza duyurduk. Paylaşımlarda telefon numarası verdik. Bize başvuran hemşehrilerimizin tüm gıda ve eczane ihtiyaçlarını personelimiz karşılayacak. Herkes çekinmeden arayabilir. İnsan sağlığı her şeyden önemli."

Kaynak: AA