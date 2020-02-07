Ermenek'te yağış sele neden oldu
KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yağan yağmur ve karların erimesi sonucu oluşan sel nedeniyle ekili araziler su altında kaldı.
KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yağan yağmur ve karların erimesi sonucu oluşan sel nedeniyle ekili araziler su altında kaldı. Ermenek- Anamur yolunda da heyelan meydana geldi.
Ermenek'te, aralıklarla devam eden yağmur ve karların erimesiyle dağdan gelen sular, sele neden oldu. Bazı tarım arazileri sular altında kaldı. Ermenek- Anamur yolunda ise heyelan meydana geldi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alınırken, yoldan geçişler kontrollü olarak sağlanıyor.