Ermenek'te yağış sele neden oldu
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Ermenek'te yağış sele neden oldu

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yağan yağmur ve karların erimesi sonucu oluşan sel nedeniyle ekili araziler su altında kaldı.

07.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:48
Ermenek'te yağış sele neden oldu

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yağan yağmur ve karların erimesi sonucu oluşan sel nedeniyle ekili araziler su altında kaldı. Ermenek- yolunda da heyelan meydana geldi.

Ermenek'te, aralıklarla devam eden yağmur ve karların erimesiyle dağdan gelen sular, sele neden oldu. Bazı tarım arazileri sular altında kaldı. Ermenek- Anamur yolunda ise heyelan meydana geldi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alınırken, yoldan geçişler kontrollü olarak sağlanıyor.  

 


Kaynak: DHA
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