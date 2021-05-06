Ermenek'te veresiye defterlerindeki 200 kişinin borcu ödendi
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Ermenek'te veresiye defterlerindeki 200 kişinin borcu ödendi

Ermenek'te veresiye defterlerindeki 200 kişinin borcu ödendi
Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza ETCİ - Haberler | Güncel

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde bakkal, kırtasiye ve eczanelerdeki 200 kişinin borcunu, 10 hayırsever veresiye defterini satın alarak ödedi.

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde bakkal, kırtasiye ve eczanelerdeki 200 kişinin borcunu, 10 hayırsever veresiye defterini satın alarak ödedi.  

Konya'dan 10 hayırsever, Ermenek ilçesindeki bir gönüllüye yaklaşık 50 bin lira gönderip, bakkallardaki veresiye defterlerindeki kişilerin borçlarının ödenmesini istedi. Ardından Ermenek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Bardak'ın organizasyonunda oluşan heyet çoğunluğu bakkal olmak üzere kırtasiye ve eczaneden oluşan 15 iş yerini ziyaret etti. Bu iş yerlerindeki veresiye defterlerindeki 200 kişinin borcunu ödedi. 

Oda Başkanı Bardak, "Yaşamakta olduğumuz Covid-19 hastalığından dolayı zor günler geçiren esnaf ve vatandaşlarımızın biriken sorunlarına hayırsever vatandaşlarımız yardıma koştu.  Bakkal, eczane ve kırtasiyelerdeki 200 vatandaşımızın borcunu, hayırseverlerin gönderdiği parayla ödedik" dedi.

  


Ermenek'te veresiye defterlerindeki 200 kişinin borcu ödendi
Ermenek'te veresiye defterlerindeki 200 kişinin borcu ödendi
Ermenek'te veresiye defterlerindeki 200 kişinin borcu ödendi
Ermenek'te veresiye defterlerindeki 200 kişinin borcu ödendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza ETCİ

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