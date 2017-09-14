Ermenek'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
Ermenek i·lçesi·nde meydana gelen trafi·k kazasında 2 ki·şi· yaralandı.
Ermenek i·lçesi·nde meydana gelen trafi·k kazasında 2 ki·şi· yaralandı.
Mehmet Sevimlier yönetimindeki K70 E 3510 plakalı hat minibüsü ile Mustafa Tontul (17) idaresindeki plakasız motosiklet, Seyran Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile motosikletin arkasında oturan Alptekin Ceylan (16) yaralandı.
Yaralılar Ermenek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.