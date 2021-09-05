Ermenek'te su jeti ve flyboord gösterileri ilgiyle izlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ermenek'te su jeti ve flyboord gösterileri ilgiyle izlendi

Ermenek'te su jeti ve flyboord gösterileri ilgiyle izlendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman'ın Ermenek İlçesinde bu yıl 25'incisi gerçekleştirilen Ermenek Taşeli Kültür, Sanat ve Sıla Şenliğinde düzenlenen su jeti ve flyboord gösterileri ilgiyle izlendi.

Karaman'ın Ermenek İlçesinde bu yıl 25'incisi gerçekleştirilen Ermenek Taşeli Kültür, Sanat ve Sıla Şenliğinde düzenlenen su jeti ve flyboord gösterileri ilgiyle izlendi.

Şenlik kapsamında Ermenek HES Turkuaz Baraj Gölü kenarına kurulan iskelede gün boyunca su jeti ve flyboord gösterileri düzenlendi. Ayrıca şenliğe katılanlar seyyar havuzda gönüllerince eğlenirken ücretsiz tekne turlarına katıldılar. Etkinliklerde Flyboord sporcusu Furkan yılmazın su üzerinde yaptığı ilginç gösteriler ilgiyle takip edildi.

Ermenek belediye başkanı Atila Zorlu gazetecilere yaptığı açıklamada geçen yıl salgından dolayı yapamadıkları şenliklerin bu yıl 25. yaptıklarını söyledi.

Bu yıl geçmiş senelerden farklı olarak denizi olmayan ilçede su sporları gösterilerini şenliğe dahil ettiklerini ifade eden zorlu şunları kaydetti:

" Festivallerin amacı hemşerilerin bir araya gelmesi, geleneklerin yaşatılmasıdır. Salgın kuralları çerçevesinde bir şenlik yapmaya çalıştık. İlçemizde deniz olmasa da muhteşem turkuaz renginde bir baraj gölümüz var. bu göl gerek doğal güzellikleri yanında su sporları için uygun bir yer. şenlik boyunca belediyemiz tekneleri ile tekne turları düzenleniyor. Profesyonel su sporcuları Su Jeti. su kayağı ve flyboord gösterileri yapıyor. Ayrıca ülkemizin bir çok yerinden motorcular ve offroad meraklıları ilçemize geldi. Biz turizmin gelişmesini istiyoruz. suyumuz, doğamız, tarihimiz var. İnşallah bunu başaracağız. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz."

Ermenek'te su jeti ve flyboord gösterileri ilgiyle izlendi
Ermenek'te su jeti ve flyboord gösterileri ilgiyle izlendi
Ermenek'te su jeti ve flyboord gösterileri ilgiyle izlendi
Ermenek'te su jeti ve flyboord gösterileri ilgiyle izlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Gülşen Derya Baykal Aleyna Tilki
Spor Diego Muslera Cristiano Alper Yılmaz Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ermenek'te su jeti ve flyboord gösterileri ilgiyle izlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 18:05:57. #1.14#

title