Ermenek'te su jeti ve flyboord gösterileri ilgiyle izlendi

Karaman'ın Ermenek İlçesinde bu yıl 25'incisi gerçekleştirilen Ermenek Taşeli Kültür, Sanat ve Sıla Şenliğinde düzenlenen su jeti ve flyboord gösterileri ilgiyle izlendi.

Karaman'ın Ermenek İlçesinde bu yıl 25'incisi gerçekleştirilen Ermenek Taşeli Kültür, Sanat ve Sıla Şenliğinde düzenlenen su jeti ve flyboord gösterileri ilgiyle izlendi.

Şenlik kapsamında Ermenek HES Turkuaz Baraj Gölü kenarına kurulan iskelede gün boyunca su jeti ve flyboord gösterileri düzenlendi. Ayrıca şenliğe katılanlar seyyar havuzda gönüllerince eğlenirken ücretsiz tekne turlarına katıldılar. Etkinliklerde Flyboord sporcusu Furkan yılmazın su üzerinde yaptığı ilginç gösteriler ilgiyle takip edildi.

Ermenek belediye başkanı Atila Zorlu gazetecilere yaptığı açıklamada geçen yıl salgından dolayı yapamadıkları şenliklerin bu yıl 25. yaptıklarını söyledi.

Bu yıl geçmiş senelerden farklı olarak denizi olmayan ilçede su sporları gösterilerini şenliğe dahil ettiklerini ifade eden zorlu şunları kaydetti:

" Festivallerin amacı hemşerilerin bir araya gelmesi, geleneklerin yaşatılmasıdır. Salgın kuralları çerçevesinde bir şenlik yapmaya çalıştık. İlçemizde deniz olmasa da muhteşem turkuaz renginde bir baraj gölümüz var. bu göl gerek doğal güzellikleri yanında su sporları için uygun bir yer. şenlik boyunca belediyemiz tekneleri ile tekne turları düzenleniyor. Profesyonel su sporcuları Su Jeti. su kayağı ve flyboord gösterileri yapıyor. Ayrıca ülkemizin bir çok yerinden motorcular ve offroad meraklıları ilçemize geldi. Biz turizmin gelişmesini istiyoruz. suyumuz, doğamız, tarihimiz var. İnşallah bunu başaracağız. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin