Ermenek'te maden işçilerinden iş bırakma eylemi

07.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:00

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, özel maden ocağında çalışan işçiler, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı.

İşçiler adına konuşan Ahmet Akbaş, yaklaşık 6 aydır maaş alamadıklarını, buna rağmen iyi niyet içerisinde çalışmayı sürdürdüklerini söyledi.

Maaşlarını düzenli alamamanın yanı sıra kendilerine verilen bir çok sosyal haktan da faydalanamadıklarını iddia eden Akbaş, şunları kaydetti:

"Yemek, ulaşım, kıyafet ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılıyoruz. 6 saat yasal çalışma süresi varken, 8 saat çalıştırılıyoruz. Borçlarımız arttı. Aile düzenimiz bozuldu. İşten çıkmak istesek dahi tazminat hakkından vazgeçmek şartı ile çıkış yapılıyor. Zaruri ihtiyaçlarımız olan elektrik, telefon, doğal gaz, çocuklarımızın okul ihtiyaçlarını zaman zaman arkadaşlarımızdan aldığımız borç ile karşılıyoruz. Esnafa yüzümüz kalmadı. Bir an evvel sorunlarımızın çözülmesini istiyoruz."

Ermenek CHP İlçe yönetim Kurulu üyeleri ve Ermenek Güneyyurt Beldesi Belediye Başkanı Ahmet Arı da işçileri maden ocağında ziyaret ederek, sorunlarının çözümü için girişimde bulunacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA