Ermenek'te kumar oynayan 15 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde 3 ayrı adrese düzenlenen baskında kumar oynayan 15 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde 3 ayrı adrese düzenlenen baskında kumar oynayan 15 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 adreste kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, belirlenen adreslere baskın düzenledi. Kumar oynayan ve oynatan 15 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. Adreslerdeki paralara da el konuldu.

Kaynak: DHA