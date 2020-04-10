Ermenek'te kumar oynayan 15 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza
KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde 3 ayrı adrese düzenlenen baskında kumar oynayan 15 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.
10.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:52
KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde 3 ayrı adrese düzenlenen baskında kumar oynayan 15 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 adreste kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, belirlenen adreslere baskın düzenledi. Kumar oynayan ve oynatan 15 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. Adreslerdeki paralara da el konuldu.
Kaynak: DHA