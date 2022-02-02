Ermenek'te karla mücadele çalışmaları sürüyor

Ermenek Belediyesinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Atila Zorlu, yaptığı açıklamada, Belediye ekiplerinin ilçenin her yerinde bir haftadır yoğun şekilde karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Şu anda hiç bir kapalı yol bulunmadığını ifade eden Zorlu, şunları kaydetti:

"İlçemiz coğrafi yapısı olarak dağlık bir alana sahip.10 santim kar yağan bölgemizde var, 1 metreden fazla kar olan yerler de var. Özellikle yaylalarda hayvancılıkla uğraşan insanlarımız zor durumda kalmıştı. Kar kalınlığının yüksek olduğu bölgelerde hayvanlarını besleyemeyen çobanların yollarını açtık ve yem desteği verdik.1 metreye ulaşan kar kalınlığı ekiplerimizin özverili çalışmasıyla kısa sürede açılarak çobanlarımızın hayvanlarına daha kolay ulaşımını sağladık. Şu anda hiç bir sıkıntı yok. Özverili şekilde çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum."