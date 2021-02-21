Ermenek'te karantina için yeni açıklama: Sokağa çıkma kısıtlaması niteliğinde değil

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde Kaymakam Hacı Osman Hökelekli başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun, 22 Şubat saat 05.00'te başlayıp, 26 Şubat 21.00'de sona erecek karantina kararı ile ilgili kaymakamlıktan yeni açıklama geldi. Bugün yapılan açıklamada, "Alınan bu karar sokağa çıkma kısıtlaması niteliğinde olmayıp ilçemize kontrollü giriş çıkış ile ilçe içi hareketliliğin azaltılmasını içermektedir" denildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 19 Şubat günü, ilçede vaka sayıları artması üzerine 22 Şubat saat 05.00 ila 26 Şubat 21.00'de sona erecek şekilde karantina kararı aldı. Karar kapsamında

ilçe merkezine giriş çıkışlar ile diğer il, ilçelerden giriş çıkışlar yasaklandı. İlçe merkezi ve köyler arasında cenaze, taziye, akraba ve her türlü ziyarete de yasak getirildi. Kararda 'Karantina süresince vatandaşların zorunlu haller dışında ikametten ayrılmamalarına, Ermenek ilçesinde ikamet edip diğer ilçelere veya il merkezinde çalışan kamu personelinin de karantina kurallarına uymaları esastır. Sağlık çalışanları bu kapsam dışındadır. İhtiyacı olan vatandaşlarımızın 112 hattı üzerinden taleplerinin Vefa Destek grubundan karşılanmasına karar verilmiştir' denildi. Kararda ayrıca vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için market, bakkal, manav ve kasapların 10.00- 17.00 saatleri arasında açık; eczaneler, akaryakıt istasyonları, kargo ve tüp dağıtımının da muaf olacağı belirtildi. İlçeye son 5 gün içinde gelenlerin kalacak yeri olmayıp ikametlerine dönmek isteyenlerin yolculuk bileti ile geldiği araç plakasını ibraz etmeleri istendi. Zorunlu kamu hizmeti sunanların, teknik hizmet verenlerin, bankalar başta olmak üzere yurt içinde yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmeler ile çiftçi ve hayvancılıkla uğraşanların muaf olacağı belirtildi. YENİ AÇIKLAMAErmenek Kaymakamlığı, bugün yaptığı açıklamada ise karantinanın sokağa çıkma kısıtlaması niteliğinde olmadığını belirterek, şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkemiz genelinde uygulanan tedbirlerin ilçemizde de uygulanmasına rağmen son dönemde vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandığı, bu artışın temel nedeni olarak ise civar il ve ilçelere gidiş gelişlerin büyük rol oynadığı tespit edilmiştir. Yerinde karar döneminin başlayacağı 1 Mart öncesinde ilçemizdeki durumun daha iyi duruma gelebilmesi amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilçe mahallelerimiz ve köylerimizde karantina uygulanmasına karar verilmiştir. Alınan bu karar sokağa çıkma kısıtlaması niteliğinde olmayıp ilçemize kontrollü giriş çıkış ile ilçe içi hareketliliğin azaltılmasını içermektedir. Bahse konu hıfzıssıhha kurulu kararıyla halk sağlığını en üst seviyede korumak ve vatandaşlarımızın ilçe içinde hareketliliğini en aza indirmek amaçlanmaktadır. Temel gayemiz tüm vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve en kısa sürede güzel, sağlıklı günlere kavuşmaktır." denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza ETCİ