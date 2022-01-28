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ERMENEK'TE KAR MANZARASI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yağan kar, turkuaz rengiyle ünlü Ermenek Baraj Gölü ile birlikte doyumsuz bir manzara oluşturdu.

ERMENEK, KARAMAN (DHA) - KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yağan Kar, turkuaz rengiyle ünlü Ermenek Baraj Gölü ile birlikte doyumsuz bir manzara oluşturdu.

Orta Torosların önemli yerleşim yerlerinde Ermenek'te son bir haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışıyla birlikte güzel manzaralar ortaya çıktı. Türkiye'nin ikinci en yüksek barajı olan Ermenek Baraj Gölü'ndeki eşsiz doğa manzarası, objektiflere yansıdı. Uzunluğu 20, çevresi 64 kilometre olan turkuaz renkli baraj gölü, son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düşmesiyle Ermenek Belediyesi bugün ilçedeki pazar yerinde çorba dağıttı.

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ERMENEK'TE KAR MANZARASI

ERMENEK'TE KAR MANZARASI

ERMENEK'TE KAR MANZARASI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Ermenek, Baraj, kar, Güncel, Haber

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