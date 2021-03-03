Ermenek'te kar kalınlığı, 35 santime ulaştı

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Merkezde kar kalınlığı 15 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 35 santimetreye kadar ulaştı.

Karaman'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Orta Toroslar'da yer alan Ermenek ilçesinde etkili oldu. İlçe halkı, güne beyaz örtüyle başladı. Kar kalınlığı, merkezde 15 santimetreye, yüksek kesimlerde de 35 santimetreye kadar ulaştı. Sarıveliler ile Konya kara yolunda ise zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza ETCİ