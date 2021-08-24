Ermenek'te çöp konteynerleri yenileniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ermenek'te çöp konteynerleri yenileniyor

Ermenek'te çöp konteynerleri yenileniyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Ermenek'te eskiyen çöp konteynerleri yenileri ile değiştiriliyor.

Ermenek'te eskiyen çöp konteynerleri yenileri ile değiştiriliyor.

Belediye Başkanı Atila Zorlu, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle dünyayı ve ülkemizi saran salgın sürecinde temizliğin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Bu nedenle belediye olarak ilçede ilaçlama ve temizlik işlerine verilen önemin artarak devam ettiğini ifade eden Zorlu, şunları kaydetti:

"Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha temiz bir Ermenek için, İlçemiz genelinde eski durumda olan çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmeye başladık. Ayrıca vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda istenilen yerlere çöp konteynerleri koyuyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz bu konteynerleri aslına uygun şekilde kullanalım. Çöplerimizi mutlaka konteynerlerin içine bırakalım ve kapaklarını kapatalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Seda Sayan Barış Arduç Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Marcao Arda Turan Burak Elmas Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ermenek'te çöp konteynerleri yenileniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 15:12:38. #1.16#

title