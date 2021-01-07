Ermenek'te bağ yollarında çalışmalar sürüyor
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Ermenek'te bağ yollarında çalışmalar sürüyor

07.01.2021 15:15 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:18
Ermenek'te bağ yollarında çalışmalar sürüyor

Ermenek'te bağ yollarındaki iyileştirme çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği bildirildi.

Ermenek'te bağ yollarındaki iyileştirme çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği bildirildi.

Belediye Başkanı Atila Zorlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayan Ermenek bağlarının özellikle pandemi sürecinde daha işlevsel hale geldiğini belirtti.

İlçenin meyve ve sebze üretiminin büyük bölümünün üretildiği bağlarda yaşamın kış ayları gelmesine rağmen devam ettiğini ifade eden Zorlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz senelerde bağlardaki bahçe evlerinde insanlarımız sadece yazın kalırdı. Şimdi pandemiden dolayı kışın da bazı vatandaşlarımız buradaki evlerinde kalıyor. Bu yüzden bağ yollarının kışında bakımlı olması gerekiyor. Belediyemiz Fen işleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından bağ yollarımızdaki çalışmalar planlı bir şekilde devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde ekiplerimiz Kovastan ve Bıçakçı mevkisinde kırmızı malzeme serimi ve sıkıştırma çalışmalarına başlandı. Yol güzergahı daha kullanışlı hale getirilerek en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine açılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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