Ermenek'te 2 okuldan hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı

01.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:46

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 2 okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede 2 okulda hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlatan Jandarma ve polis ekipleri, ilçedeki MOBESE kayıtlarını inceledi. Yapılan çalışmada şüphelinin kullandığı otomobilin plakası tespit edildi.

Şüpheli Murat D, yapılan operasyonda bir lokantada yemek yerken yakalanırken, evinde yapılan aramada okullardan çaldığı malzemeler gele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA