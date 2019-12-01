Ermenek'te 2 okuldan hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı
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Ermenek'te 2 okuldan hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 2 okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

01.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:46
Ermenek'te 2 okuldan hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı

'ın ilçesinde 2 okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede 2 okulda hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlatan ve polis ekipleri, ilçedeki MOBESE kayıtlarını inceledi. Yapılan çalışmada şüphelinin kullandığı otomobilin plakası tespit edildi.

Şüpheli Murat D, yapılan operasyonda bir lokantada yemek yerken yakalanırken, evinde yapılan aramada okullardan çaldığı malzemeler gele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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