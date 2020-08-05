Ermenek Taşeli Kültür, Sanat ve Sıla Festivali ertelendi Ermenek ilçesinde düzenlenmesi planlanan Ermenek Taşeli Kültür, Sanat ve Sıla Festivali, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini bildirildi.

Ermenek ilçesinde düzenlenmesi planlanan Ermenek Taşeli Kültür, Sanat ve Sıla Festivali, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini bildirildi.

Ermenek Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye tarafından düzenlenen festivalin her yıl yoğun bir katılımla gerçekleştirildiği belirtildi.

Koronavirüsün il ve ilçe genelinde artması sebebiyle festivalin ertelendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Festivalin bu yılki programının, dünya genelinde insan sağlığını tehdit eden ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu genelge ve Valilik İl Hıfzısıhha Kurulunun almış olduğu sosyal mesafe kuralları, İlimiz ve İlçemizde son günlerde görülen vaka sayılarındaki artış sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir."

Kaynak: AA