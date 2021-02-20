Ermenek ilçesinde 5 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak

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Karaman'ın Ermenek ilçesinde 5 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, yasağın, ilçenin mahalle ve köylerinde 22 Şubat Pazartesi saat 05.00'ten 26 Şubat Cuma saat 21.00'e kadar uygulanacağı belirtildi.

Bu sürede sadece zorunlu hizmetlerin sürdürülmesi için gerekli kamu kurumları ve kuruluşların faaliyetlerinin devam edeceği belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımız bu süre zarfında temel ihtiyaçları için ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara yaya olarak gidebilecek. Mevsim şartları da göz önüne alınarak bağ ve bahçe bakım işleri yapılmayacak." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin