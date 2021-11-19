Ermenek Cenne Linyit Kömür İşletmeleri Yönetiminden Vali Işık'a Ziyaret - Haberler
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Ermenek Cenne Linyit Kömür İşletmeleri Yönetiminden Vali Işık'a Ziyaret

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Ermenek Cenne Linyit Kömür İşletmeleri Yönetiminden Vali Işık'a Ziyaret

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Ermenek Cenne Linyit Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Emre Özbey ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Ermenek Cenne Linyit Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Emre Özbey ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Ziyarette, yapılan genel kurulun ardından oluşturulan yeni yönetimini Vali Işık'a tanıtan Yönetim Kurulu Başkan Özbey, işletmenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet eden Vali Işık, hayırlı olması temennisinde bulunduğu yönetim kurulu üyelerine ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Karaman Valiliği/BASIN

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