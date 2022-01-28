Ermenek Belediyesinden pazarcı esnafına çorba ikramı - Haberler
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Ermenek Belediyesinden pazarcı esnafına çorba ikramı

AA, Mehmet Çetin - Güncel
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Ermenek Belediyesinden pazarcı esnafına çorba ikramı

Ermenek Belediyesi Cuma pazarında esnaflara ve vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Ermenek Belediyesi Cuma pazarında esnaflara ve vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Pazarda kendi elleriyle esnafa çorba dağıtan Belediye Başkanı Atila Zorlu zorlu kış şartlarına rağmen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için çalışan pazar esnafına teşekkür etti.

Zor bir hafta geçirdiklerini ifade eden Başkan Zorlu, şunları kaydetti:

"Aylardır beklediğimiz kar en sonunda yağdı. Biz bu kar yağışını bereket olarak adlandırıyoruz. Tabii ki sıkıntı çektik. Allaha şükür insanlarımız mağdur olmaması için elimizden geleni yaptık. Bugünde sizlere bir kap sıcak çorba ikram etmek istedik."

AA / Mehmet Çetin - Güncel

Cuma, kar, Güncel, Haber

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