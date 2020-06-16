Ermenek Belediyesi park ve kavşakları çiçeklendiriyor Karaman'ın Ermenek ilçesinde, park ve bahçeler belediye tarafından çiçeklendiriliyor.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, park ve bahçeler belediye tarafından çiçeklendiriliyor.

Belediye Başkanı Atila Zorlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ermenek'in tarihi, doğal güzellikleri ve Turkuaz baraj gölüyle eşsiz bir yer olduğunu belirtti.

Bu güzel kenti daha yaşanabilir hale getirmek için çalıştıklarını vurgulayan Zorlu, şunları kaydetti:

"Zaten ilçemiz yeşil bir yer. Belediye olarak bu güzel kentin daha güzel olması için çalışıyoruz. Bu kapsamda halkımızın gözlerine ve ruhlarına hitap edecek modern bir görüntü kazandırmak amacıyla belediye ekipleri tarafından başta parklar olmak üzere, kavşak ve yol kenarlarında mevsimlik çiçek dikimi çalışmalarına başlandı. Çiçeklendirme çalışmalarımız mevsim durumuna göre devam edecek."

Kaynak: AA