Ermenek Belediyesi çalışmaları Ermenek Belediyesi ilçe genelindeki bulunan park, bahçe ve ortak kullanım alanlarını yaz mevsimine hazırlıyor.

Ermenek Belediyesi ilçe genelindeki bulunan park, bahçe ve ortak kullanım alanlarını yaz mevsimine hazırlıyor.

Belediye Başkanı Atila Zorlu yaptığı yazılı açıklamada belediyenin insan odaklı çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle ilçe genelinde bulunan yeşil alanların tamamıyla elden geçirildiğini ifade eden Zorlu, şunları kaydetti:

" Bir yandan koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmalarını sürdüren belediyemiz ekipleri, bir yandan da normalleşme sürecinin başlaması ve yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte ilçemiz genelindeki park ve yeşil alanlarda temizlik ve bakım çalışması yapılıyor. Vatandaşlarımızın daha kaliteli daha temiz yaşam alanları sunmak amacıyla parklar başta olmak üzere yol kenarları ve yeşil alanlarda ot biçme ve çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Her şey hemşehrilerimizin için."

Kaynak: AA