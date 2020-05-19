Ermenek Belediye Başkanı Zorlu'nun Kadir Gecesi mesajı Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, Kadir Gecesi nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, Kadir Gecesi nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Zorlu, mesajında mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaşılan şu günlerde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini idrak etmenin coşku ve heyecanını yaşadığını belirtti.

Maddi ve manevi pek çok hikmet ve rahmeti, bereket ve mağfireti bünyesinde barındıran Ramazan Ayının, Kadir Gecesi ile zirveye ulaştığını ve bayram sevinci ile taçlandığını ifade eden Zorlu, şunları kaydetti:

"Kadir Gecesi, sema kapılarının ardına kadar açıldığı, insanlığın hidayet rehberi Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, dua ve tövbelerin yaradan katında kabul edildiği, müstesna bir gecedir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Kadir Gecesini tebrik ediyor, bu Gecenin tüm İslam alemine ve bütün insanlığa huzur ve mutluluklar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA