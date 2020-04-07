Ermenek Belediye Başkanı Zorlu'nun Berat Kandili mesajı Karaman'ın Ermenek ilçesi Belediye Başkanı Atila Zorlu, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaman'ın Ermenek ilçesi Belediye Başkanı Atila Zorlu, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorlu, mesajında sevgi ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiği, af ve merhametin dilendiği, içerisinde bolca feyz ve bereketi barındıran, Ramazan ayını müjdeleyen Berat Kandili'ne erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Zorlu, şunları kaydetti:

"Berat Kandili, yüce rabbimiz nezdinde beratımıza vesile olduğu, rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğrettiği gibi, kendimize, ailemize, din kardeşlerimize ve tüm kainata karşı affedici, onarıcı ve bağışlayıcı olmayı öğretir. Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Mübarek üç aylar içerisinde yer alan bu günde; tüm İslam aleminin Berat Kandilini en samimi duygularımla tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, mutluluk, sağlık ve huzura vesile olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum."

Kaynak: AA