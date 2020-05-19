Ermenek Belediye Başkanı Zorlu'nun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Ermenek Belediye Başkanı AtilaZorlu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Ermenek Belediye Başkanı AtilaZorlu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Zorlu mesajında tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da başlattığı özgürlük hareketinin, tüm yurdumuza yayıldığını, halkımızın azim ve kararlığıyla hep birlikte verilen mücadele sonucunda büyük zafere ulaşıldığını belirtti.

Atatürk'ün Türk milletinin var olma mücadelesi açısından son derece önemli olan 19 Mayıs tarihini Türk gençliğine armağan etmesinin büyük anlamlar taşıdığını ifade eden Zorlu, şunları kaydetti:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin korunması, gelişmesi ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasının, yetişmekte olan genç kuşaklar sayesinde gerçekleşeceğini belirtmiştir. Bugün bu duyguların yaşatılması için hepimize, özellikle Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerimize büyük görevler düşmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve siz değerli hemşerilerimin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

Kaynak: AA