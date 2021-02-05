Ermenek Belediye Başkanı Zorlu, muhtarlarla bir araya geldi
05.02.2021 15:17 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:17
Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, bir araya geldiği muhtarların sorun ve isteklerini dinledi.
Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, bir araya geldiği muhtarların sorun ve isteklerini dinledi.
Belediye toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Zorlu, belediye başkan yardımcıları, birim amirleri ve muhtarlar katıldı.
Mahallelerde sürdürülen çalışmaların da ele alındığı toplantıda Zorlu, mahallelerdeki sorunları çözmek ve yapılabilecekler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin