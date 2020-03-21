Ermenek Belediye Başkanı Zorlu'dan Miraç Kandili mesajı Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, Miraç Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.

Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, Miraç Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.

Zorlu, mesajında Miraç Kandili'ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Hazreti Muhammed'in mukaddes ve manevi yolculuğunu ifade eden Miraç'ın, Müslümanlar için manevi bir terfi olduğunu vurgulayan Zorlu, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle idrak ettiğimiz Miraç Kandili de diğer kandil geceleri gibi insanın gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güçlenmesine vesile olan, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı, milletimizin ve tüm İslam aleminin asırlardan bu yana büyük bir coşkuyla idrak ettiği mübarek gecelerden biridir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek ve anlamlı gecenin, hemşehrilerime ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olması dileklerimle mutlu, sağlıklı ve huzurlu günler temenni ediyorum."

Kaynak: AA