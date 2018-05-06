Erman Toroğlu: Şenol Güneş Trabzonspor ile Anlaştı
Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor'un Kasımpaşa'ya 5-2 yenildiği maçın ardından, Şenol Güneş'in gelecek sezon için bordo-mavili takım ile anlaştığını söyledi.
Ünlü yorumcu ve eski hakem Erman Toroğlu, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında çok çarpıcı açıklamalarda ve iddiada bulundu.
A Spor'da Cumartesi akşamı Trabzonspor'un, Kasımpaşa'ya 5-2 yenildiği maçı yorumlayan Toroğlu, maç ve Şenol Güneş hakkında şunları söyledi;
"AVRUPA TRABZONSPOR İÇİN İYİ DEĞİL"
"Kilit takım Akhisarspor şu an. Trabzonspor için Avrupa hayal. Gelecek teknik adam ne yapacak? Bana göre Trabzonspor'un Avrupa Kupalarına katılması iyi değil. Akhisarspor'a gelirsek. İki tane önemli maçı var. Bir tane final maçı var, ikinci oynayacağı maç ise Osmanlıspor. Birini alırsa kupayı alacak bir tanesini alırsa kümede kalacak."
"AKHİSAR'IN GALATASARAY MAÇI ÖNEMLİ DEĞİL!"
"Akhisarspor'un Galatasaray maçı önemli değil. Galatasaray ile berabere kaldın diyelim Osmanlıspor'a kaybettin düşersin."
"ŞENOL GÜNEŞ TRABZONSPOR'DA!"
"Şimdi bir haber geldi. Sağlam'a yakın hem de öyle bir yerden gelen haber, 'Anlaşma tamam. Şenol Güneş, Trabzonspor'da diyebilirim. Kolay kolay böyle bir açıklamam yapmam. Söylemek mecburiyetindeyim, güvendiğim birisi."
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bu adam hep palavracı. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Sıke ile dustuk bilegimizin hakkiyla ciktik..Yapilanlari unutmayacagiz..Sıkeci trabzonspor..Cevap Yaz 2 Yayından KaldırVATANDAŞ: Hödük sen ne diyon kalici mi zannediyon ligde seneye decfener düşürür bakalim o zaman gikiniz cikacak mi sığırYayından Kaldır
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Sizde yüzümü kalmış allah aşkına temiz olsun Beşiktaşın yediği naneyi kimyerCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Tam senolun takımı..tıyatrocu senol ıle sıkecı trabzon cok uyumlu calısır..rızeye yapılanlar unutulmadı..Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır