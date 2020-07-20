Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba şampiyonluk iddiası! Başakşehir nasıl şampiyon oldu? Süper Lig'de kıran kırana geçen yarışta Başakşehir bitime 1 hafta kala Trabzonspor'un Konyaspor ile oynadığı maçta 4-3 yenilmesiyle şampiyonluğunu garantiledi. Erman Toroğlu, Başakşehir'in hakem kararlarıyla şampiyon yapıldığını ima ederek "Beni mahkemeye versinler anlatayım" ifadelerini kullandı.

A Spor ekranlarında gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu "Maskeli Balo sona erdi" diyerek Başakşehir'in hakem kararlarıyla şampiyon yapıldığını ima etti. A Spor ekranlarında gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu, Başakşehir'in hakem kararlarıyla şampiyon yapıldığını ima ederek "Beni mahkemeye versinler anlatayım" ifadelerini kullandı. ERMAN TOROĞLU'NDAN BAŞAKŞEHİR İÇİN BOMBA ŞAMPİYONLUK İDDİASI! Toroğlu, "Beni mahkemeye versinler anlatayım" diyerek dakikalarca programda maskesini gözlerine takarak yayın yaptı. "MASKELİ BALO SONA ERDİ" Başakşehir'in bu sezon oynadığı maçlarda lehine uygulanan hakem kararları ile rakiplerinin aleyhine uygulanan hakem kararları A Spor'da protesto edildi. Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Başakşehir'in şampiyonluğunun ardından, "Maskeli Balo sona erdi" diyerek Başakşehir'in hakem kararlarıyla şampiyon yapıldığını ima etti.