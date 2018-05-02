Erman Toroğlu: Fenerbahçe'nin Sahaya Çıkmasına Gerek Yok
Spor yorumcusu Erman Toroğlu, tekrar edileceği açıklanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için sarı-lacivertlilerin maça çıkmasına gerek olmadığını söyledi.
Spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor kanalında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanması planlanan ancak Beşiktaş'ın sahaya çıkmama kararı aldığı derbi maçı hakkında açıklamalarda bulundu.
"BEŞİKTAŞ LİSTEYİ VERMEZSE FENERBAHÇE'NİN SAHAYA ÇIKMASINA GEREK YOK"
Erman Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde;
Maçtan en az 1 saat evvel Beşiktaş'ın listesini vermesi lazım. Bu olmayacağına göre ne hakem, ne de Fenerbahçe'nin sahaya çıkmasına gerek kalır. Beşiktaş 1 saat önce listeyi vermezse, Fenerbahçe'nin sahaya çıkmasına gerek yok.
Mete Kalkavan'ın olması demek, maçtaki olaylarda ve maçın tatil edilip tekrar oynanmasında Mete Kalkavan'ın en ufak dahli yoktur, Mete Kalkavan gereğini yapmıştır ve tekrar verilmiştir. TFF'nin tekrar oynatmadaki soktuğu madde, Mete Kalkavan'ın hataları değildir.
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toroğlu FB düşmanıdır ve bjk lıdır.Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Uvey evlat ne tovbesi.senol gunes kim.70 yasina gelmis adam olmamis.ben napim.o adam kendini yillarca millete efendi diye yutturmus .sahtekarinnteki.ben gs liyim fenerli filan degilim.Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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şenol güneşi ağzınıza almadan önce tövbe istiğfar edin önce hanginizin takımı şikeye bulaşmadıkiCevap Yaz 3 3 Yayından KaldırÖZ BABAN: BAS GIT1 Yayından Kaldır
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şenol güneşi ağzınıza alırken önce tövbe istiğfar edin bikereCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır