Erman Toroğlu'dan Gecenin Bombası: Şenol Güneş 3 Maç Sonra Bırakıyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı.

Maç sonrasında A Spor'da yorum yapan Erman Toroğlu, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalardan satır başları:

Galatasaray'ın olayı şu: Tudor zamanı Galatasaray, Fatih Terim zamanı Galatasaray. Galatasaray takımı çok koşmasına rağmen oyundan hiç düşmedi. Beşiktaş 65-70'ten son düştü. Şenol hocanın suratını görmediniz mi? Suratına 70'te bakınca maçın gidişatı belliydi."

"ŞENOL GÜNEŞ AYRILIYOR"

"O Beşiktaş bu sene olmadı. Avrupa maçları dışında olmadı. Şenol hoca da oynar 3 maçını gider. Şenol hoca bu sene Beşiktaş'ta kalmaz. Abdullah Avcı ile de dirsek temasları var."

Aynı programın bir diğer yorumcusu Turgay Demir de şu sözleri söyledi:

"Geride kalan 3 gün içinde hoca, Beşiktaşlı yöneticilere 'Hocalığı da bıraktım' dedi."