Erman Toroğlu'dan Gecenin Bombası: Şenol Güneş 3 Maç Sonra Bırakıyor
Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, "Şenol Güneş Beşiktaş'ta 3 maçını daha oynar, gider. Beşiktaş'ın Abdullah Avcı ile dirsek teması var." dedi.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı.
Maç sonrasında A Spor'da yorum yapan Erman Toroğlu, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalardan satır başları:
Galatasaray'ın olayı şu: Tudor zamanı Galatasaray, Fatih Terim zamanı Galatasaray. Galatasaray takımı çok koşmasına rağmen oyundan hiç düşmedi. Beşiktaş 65-70'ten son düştü. Şenol hocanın suratını görmediniz mi? Suratına 70'te bakınca maçın gidişatı belliydi."
"ŞENOL GÜNEŞ AYRILIYOR"
"O Beşiktaş bu sene olmadı. Avrupa maçları dışında olmadı. Şenol hoca da oynar 3 maçını gider. Şenol hoca bu sene Beşiktaş'ta kalmaz. Abdullah Avcı ile de dirsek temasları var."
Aynı programın bir diğer yorumcusu Turgay Demir de şu sözleri söyledi:
"Geride kalan 3 gün içinde hoca, Beşiktaşlı yöneticilere 'Hocalığı da bıraktım' dedi."
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Erman TOROĞLU ulaşamadığı ciğere pis der. Şenol hoca bırakmaz BJKyiCevap Yaz 4 Yayından KaldırMURAT: reis onu çizdi.1 Yayından Kaldır
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NEREYE BIRAKIYOR SENEDE 4 MILYON EVRO ALIYORCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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şenol güneş bayern münihle istanbuldaki maçta asları sakladı lig maçına her ikisindede hüsrana uğradı büyük takımlar ilk maçın skoru ne olursa olsun sahaya yenmek için çıkarlar orda hata yaptıCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Renklilerin oyununa gelmeyelim Şenol Hoca ile pek çok ilki yaşadık. Bu yıl Avrupada başarılı olduk ama hırpalandık. Bir de maddi krizden dolayı sürekli oyuncu satılıp takım değiştirildi ona rağmen hoca çok iyi işler yaptı. Bu süreçte federasyon Beşiktaşa hiçbir zaman yardımcı olmadı. Son maçlarda kaç tane nizami golümüz verilmedi, penaltılar mız verilmedi inadına rakiplerimiz de kollandı. Show peşinde koşmayalım yönetim de hoca da kalmalı.Cevap Yaz 12 4 Yayından Kaldır