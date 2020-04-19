Erman öğretmen sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiyor Tekirdağ'da öğretmen Erman Aydın, 3 boyutlu yazıcıyla, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiyor.

Tekirdağ'da öğretmen Erman Aydın, 3 boyutlu yazıcıyla, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiyor.

Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektronik teknolojisi öğretmeni 38 yaşındaki Aydın, uzaktan eğitim sürecinde, okul idaresinin de izniyle sağlık çalışanları için maske üretmeye karar verdi.

Aydın, okulun bir sınıfında, yüzü komple kaplayan, kafa yapısına göre arkasına takılan lastikle genişleyip daralabilen siperlikli maskeler üreterek, bunları İl Sağlık Müdürlüğüne teslim etmeye başladı.

Maskeler, ihtiyaç duyan sağlık çalışanlarına dağıtılıyor.

"Sağlık çalışanları yeterince fedakarlık yapıyor"

Aydın, AA muhabirine, sağlık çalışanlarının salgınla mücadele ederken canlarını hiçe sayarak çalıştıklarını söyledi.

Hem bir öğretmen hem de vatandaş olarak sağlık çalışanlarına destek olmak istediğini belirten Aydın, "Amacım sağlık çalışanlarını korumak. Zaten yeterince fedakarlık yapıyorlar. O yüzden daha güzel ekipmanlarla çalışmaları için çaba harcıyoruz." dedi.

Aydın, ürettiği maskenin dünyada en çok tercih edilen modellerden olduğunu anlatarak, "Ön tarafında kullandığımız 500 mikronluk bir asetat (cam kağıt) var. En çok bunun temininde zorlanıyoruz. Her maskeyi yapmak yaklaşık 3 saat sürüyor. Dört 3D yazıcımız var. Günde 10 civarında maske üretiyorum." diye konuştu.

Ülkenin birlik ve beraberlikle bu salgının üstesinden gelebileceğine inandığını vurgulayan Aydın, ilim ve bilim alanında daha fazla çalışılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA