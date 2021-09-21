Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı Açıklaması - Haberler Spor
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Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı Açıklaması

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı Açıklaması

Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulunda başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulunda başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Kunter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkan adaylığı için zaten niyetinin olduğunu belirterek, "Basketbolu yeniden ayağa kaldırmak için başkanlığa adayım." dedi.

Olağan genel kurulun kasım ayı gibi olacağına dikkati çeken Kunter, "Göreve talibiz. Bu yönde çalışmalarımızı yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Oyunculuk kariyerinde İTÜ, Beşiktaş, Yenişehir Meysu, Eczacıbaşı, Fenerbahçe ve Çukurova Sanayi'nde formasını giyen Kunter, antrenör olarak ise Darüşşafaka, Beşiktaş, Galatasaray, ASVEL, Le Mans ve Galatasaray'ı çalıştırdı.

Son olarak Fransa'nın Cholet ekibini çalıştıran Erman Kunter, 1997-2000 yılları arasında ise A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başında görev yaptı.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

 Eski TBF Başkanı Harun Erdenay, başkanlığa adaylığını açıkladı Açıklaması

Eski TBF Başkanı Harun Erdenay, başkanlığa adaylığını açıkladı Açıklaması
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Haber: Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı Açıklaması - Haberler Spor
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