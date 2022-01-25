Erman Kunter, basketboldaki deneyimlerini öğretmenlerle paylaştı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erman Kunter, basketboldaki deneyimlerini öğretmenlerle paylaştı

Erman Kunter, basketboldaki deneyimlerini öğretmenlerle paylaştı
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Basketbolun tecrübeli başantrenörlerinden Erman Kunter, deneyimlerini öğretmenlerle paylaştı.

Basketbolun tecrübeli başantrenörlerinden Erman Kunter, deneyimlerini öğretmenlerle paylaştı.

Türkiye'nin yanı sıra Fransa'da da başantrenörlük yapan Kunter, Öğretmen Akademisi Vakfının (ÖRAV) uzun yıllardır düzenlediği ÖRAV sohbetlerinde katılımcıların sorularını yanıtladı.

Bir sporcunun sahip olması gereken en önemli nitelikler arasında yer alan dayanıklılığın önemine değinen Kunter, "Hazırlığınızı en iyi şeyin olması için yapacaksınız. En iyinin gerçekleşmeme ihtimaline karşı da bir planınızın olması gerekiyor. Ben buna 'Sayfayı çevirmeyi bilmek' diyorum. Aynı sayfada kalırsanız kaybedersiniz, kazanmanız mümkün değil. Sporcu için bir galibiyet olabilir, öğrenci için bir imtihan olabilir. Kaybettiğinizde de kazandığınızda da sayfayı çevirmeyi bilmelisiniz." ifadelerini kullandı.

Spor ve eğitim ilişkisinin önemine dikkati çeken Kunter, sporculara liderlik etmenin formülleriyle dayanıklılık ve yılmazlık becerileri hakkında da görüşlerini aktardı.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

Erman Kunter, Öğretmen, Türkiye, Fransa, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title