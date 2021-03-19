Erman Akalp DNA sonucu çıktı mı? sparta'da ilik nakli bekleyen Erman ailesini arıyor!
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Erman Akalp DNA sonucu çıktı mı? sparta'da ilik nakli bekleyen Erman ailesini arıyor!

19.03.2021 12:26 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:39
Erman Akalp DNA sonucu çıktı mı? sparta'da ilik nakli bekleyen Erman ailesini arıyor!

Müge Anlı'da Erman Akalp'in ailesi bulundu mu? Erman Akalp DNA sonucu açıklanıyor! Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Erman Akalp konusu ele alınıyor. Isparta'da ilik nakli bekleyen Erman ailesini arıyor! Evlatlık verilen Erman'ın ailesi nerede?

Erman Akalp DNA sonucu çıktı mı? Müge Anlı'da Erman Akalp'in ailesi bulundu mu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI'DA ERMAN AKALP'İN AİLESİ BULUNDU MU?

1982 yılında birkaç günlük bebekken evlatlık verilen Erman Akalp, o dönem Isparta'daydı.

Erman Akalp'e kan kanseri teşhisi konulması nedeniyle biyolojik ailesini aramaya başadı. Rahatsızlığı nedeniyle Adana Seyhan'dan yayına gelemedi ancak onu evlat edinen ailesindeki dayısı ve teyzesi ekranlarda yer aldı.

ERMAN'IN DNA SONUCU ÇIKTI MI?

Geçtiğimiz hafta ilk kez ele alınan Erman Akalp'in DNA sonucunun bugün çıkması bekleniyor. 19 Mart 2021 tarihi itibarıyla DNA sonuçları açıklandı.

Yayına katılan iki aileninde Erman Akalp'in ailesi olmadığı ortaya çıktı.

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