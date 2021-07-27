Erma Bombeck kimdir?
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Erma Bombeck kimdir?

Erma Bombeck kimdir?
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Ölmeden önce yazdığı mektupla pek çok kişinin yaşamına ışık tutmuş bir isim olan Erma Bombeck hakkında Erma Bombeck kimdir? Erma Bombeck neden öldü? sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Erma Bombeck kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.

ERMA BOMBECK KİMDİR?

Erma Louise Bombeck, 1965'ten 1996'ya kadar banliyö ev yaşamını anlatan sendika gazetesi mizah sütunuyla büyük popülerlik kazanan Amerikalı bir mizahçıydı. Ayrıca çoğu en çok satanlar haline gelen 15 kitap yayınladı.

Amerikalı köşe yazarı Erma Bombeck, 22 Nisan 1996'da kanser sebebiyle hayatını kaybetti. Kendisi, hayata karşı enteresan bakış açısı ve yazdığı komik yazılarla ünlüydü. Hiç de keyifli bir hayatı yoktu aslında; erken yaşta babasını kaybetmiş, fakirlik içinde büyümüş, hayatı boyunca da böbrek rahatsızlığıyla uğraşmıştı.

ERMA BOMBECK NEDEN ÖLDÜ?

Amerikalı bir köşe yazarı Erma Bombeck kanser hastalığından ölmeden önce bir yazı kaleme alır. Bu onun son yazılarından biri olmakla birlikte hayata dair muhteşem notlar sunar;

"Hayatımı yeniden yaşayabilseydim eğer;

Hastayken yatağa girer dinlenirdim.

Ben olmadığım zaman her şey

kötüye gidecek diye düşünmezdim..

Gül şeklindeki pembe mumu saklamaz yakardım..

Daha az konuşur, ama daha çok dinlerdim..

Yerler kirlense, masa örtüm lekelense bile daha çok arkadaşımı akşam yemeğine davet ederdim..

Oturma odasında TV seyrederken, patlamış mısır yer. Yerler leke olacak diye korkmazdım.. Bana gençliğini anlatmaya çalışan dedeme daha çok vakit ayırırdım.. Kocamın sorumluluklarını daha çok paylaşırdım..

Saçım bozulmasın diye, arabanın camının açılmasını önlemezdim..

Eteğimin lekelenmesine aldırmadan çimlere otururdum..

TV seyrederken daha az, hayata bakarken daha çok ağlar ve gülerdim.. Ömür boyu garantilidir denilen hiçbir şeyi satın almazdım..

Hamileliğimin bir an önce sona erip, doğum yapmayı dilemek yerine, hamile olduğum her anın tadını çıkarır ve içimde bir canlı yaratmanın ne kadar harika olduğunu fark ederdim.. Bu o kadar nadir bir olay ki.. Mucize gibi bir şey..

Çocuklarım beni öpmek istediklerinde, asla "Önce git ellerini yüzünü yıka" demezdim.. Onlara daha çok "seni seviyorum", ondan da daha çok "özür dilerim" derdim..

Ama başka bir hayat verilseydi en çok yapacağım şey; her dakikasını değerlendirmek olurdu..

Dikkatle bak.. Gerçekten gör.. Yaşa.. Vazgeçme..

Küçük şeyler için şikayet etmekten vazgeç..

Bana benzemeyenler, benden daha çok şeye sahip olanlar ve kimin ne yaptığı beni ilgilendirmezdi..

Bunun yerine, ilişkilerimi güçlendirmeye çalışırdım..

Sahip olduğunuz ruhsal, fiziksel ve duygusal her şey için

şükredin..

Tek bir hayatınız var ve bir gün sona eriyor..

Umarım her gününüzü değerlendirirsiniz.."

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