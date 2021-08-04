SPOR Erling Moe: Trabzonspor karşısına kazanmak için çıkacağız
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SPOR Erling Moe: Trabzonspor karşısına kazanmak için çıkacağız

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erling Moe: Trabzonspor karşısına kazanmak için çıkacağızTolga SAĞLAM - Selay SAYKAL,(DHA)- Molde FK Teknik Direktörü Erling Moe, Trabzonspor ile yarın oynayacakları maçta ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirterek, "Maça kazanmak için çıkarız ama evimizde oynayacağımız karşılaşmaya...

Erling Moe: Trabzonspor karşısına kazanmak için çıkacağız

Tolga SAĞLAM - Selay SAYKAL,(DHA)- Molde FK Teknik Direktörü Erling Moe, Trabzonspor ile yarın oynayacakları maçta ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirterek, "Maça kazanmak için çıkarız ama evimizde oynayacağımız karşılaşmaya en iyi skorla gitmek bizim için en iyi olandır" dedi.

UEFA Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Norveç ekibi Molde FK'da teknik direktör Erling Moe online olarak basın toplantısında konuştu. Hazır olan futbolcularıyla birlikte Trabzon'da olduklarını kaydeden Erling Moe, "Trabzonspor tarafının bizden fazla maç oynamamış olmasının farkında olması güzel bir durum. Ama Trabzonspor'un büyük bir takım olduğunun farkındayız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Maça kazanmak için çıkarız ama evimizde oynayacağımız karşılaşmaya en iyi skorla gitmek bizim için en iyi olandır. Kağıt üzerinde baktığımızda Trabzonspor'un daha büyük bir takım olduğunu görüyoruz. Onlar daha popüler durumdalar. Ama biz de daha önce büyük takımlara karşı nasıl oynadığımızı gösterdik. Umarım bir tanesini de yarın oynayacağımız maçta gösteririz. Taraftarların maçlara alınması bizler için çok daha heyecan verici. Stadyuma daha fazla seyirci alınması bizi ateşliyor ve mutluluk veriyor? ifadelerini kullandı.

HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Öte yandan Norveç ekibi, Trabzonspor ile UEFA Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında yarın oynayacakları karşılaşmanın son antrenmanını saat 19.00'da ilk 15 dakikası basına açık olarak müsabakanın oynanacağı Medical Park Stadyumu'nda gerçekleştirdi.

Trabzonspor ile Molde FK yarın saat 20.30'da Medical Park Stadyumu'nda mücadele edecek.

SPOR Erling Moe: Trabzonspor karşısına kazanmak için çıkacağız
SPOR Erling Moe: Trabzonspor karşısına kazanmak için çıkacağız
SPOR Erling Moe: Trabzonspor karşısına kazanmak için çıkacağız
SPOR Erling Moe: Trabzonspor karşısına kazanmak için çıkacağız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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