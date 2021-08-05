Erling Moe: "Eve mutlu dönüyoruz"
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Erling Moe: "Eve mutlu dönüyoruz"

İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin - Haberler | Spor

- Erling Moe: "Eve mutlu dönüyoruz" Molde FK Teknik Direktörü Erling Moe, Trabzonspor maçının ardından, iyi bir takım karşısında eve mutlu döndüklerini söyledi.

- Erling Moe: "Eve mutlu dönüyoruz"

TRABZON - Molde FK Teknik Direktörü Erling Moe, Trabzonspor maçının ardından, iyi bir takım karşısında eve mutlu döndüklerini söyledi.

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Trabzonspor ile 3-3 berabere kalan Molde'de Teknik Direktör Moe, basın toplantısı düzenledi. İyi bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "İyi bir takımla oynuyorduk. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Onlar topla daha fazla oynadılar. Biz de yakaladıklarımızı değerlendirdik ve bu skorla dönüyoruz. Eve çok mutlu gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Erling Moe: 'Eve mutlu dönüyoruz'
Erling Moe: 'Eve mutlu dönüyoruz'
Erling Moe: 'Eve mutlu dönüyoruz'
Erling Moe: 'Eve mutlu dönüyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin

Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Norveç'in Molde takımıyla 3-3 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Norveç'in Molde takımıyla 3-3 berabere kaldı.
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Erling Moe: "Eve mutlu dönüyoruz" - Haberler Spor
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