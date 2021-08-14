Erling Haaland, sezona iki golle başladı
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Erling Haaland, sezona iki golle başladı

Erling Haaland, sezona iki golle başladı
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Borussia Dortmund, sahasında Eintracht Frankfurt'u 5-2 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Borussia Dortmund, sahasında Eintracht Frankfurt'u 5-2 yendi.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Marco Reus, 32. dakikada Thorgan Hazard, 34 ve 70. dakikalarda Erling Haaland ve 58. dakikada Giovanni Reyna attı.

Konuk takımın golleri ise 27. dakikada Felix Passiack (kendi kalesine) ve 86. dakikada Jens Hauge'den geldi.

Borussia Dortmund kariyerinde tüm kulvarlarda 60 maçta 60 gollük performans sergileyen Norveçli yıldız Haaland, yeni sezona da iki golle başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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