Erling Haaland: İstanbul'da zorlu bir maç olacağını biliyorduk

Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Erling Haaland, zorlu bir maç olacağını bildiklerini ancak sonunda kazananın kendileri olduğunu söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olduğu müsabakanın ardından Alman ekibinin Norveçli yıldızı Erling Haaland açıklamalarda bulundu.

Müsabakanın ilk golünü kaydeden 18 yaşındaki genç yıldız Jude Bellingham'ı değerlendiren Haaland, "Jude Bellingham harika bir oyuncu. Onun Dortmund'da nasıl geliştiğini görmek harika. Onunla gurur duyuyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri