Erkunt Traktör, İhracat Markası 'Armatrac'ı İhraç Etti

Erkunt Traktör, ihracat markası 'ArmaTrac'ı ihraç etti

ANKARA - Erkunt Traktör'ün ihracat markası ArmaTrac, Dünya markası olma yolunda büyük adım atarak, Afrika'nın en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan GIAD'a traktör üretmek için lisans verdi.

Tamamen Türk mühendislerinin tasarladığı traktörlerin üretimine başlayıp, 6 yılda 31 marka içinde 3'ncülüğe yükselen Erkunt, 15 yaşını kutladığı bu yıl Türkiye'den dünyaya lisans veren ilk traktör üreticisi olma mutluluğunu yaşadı. 2007 yılında ihracata Bulgaristan ile başlayan Erkunt, bugün ihracat markası ArmaTrac ile 33 ülkeye ihracat yapıyor. Erkunt bir ilke daha imza atarak Türkiye'den yurt dışına lisans veren ilk yerli üretici oldu.

Erkunt Traktör'ün ihracat markası olan ArmaTrac'ın Afrika'nın sanayi kuruluşlarından olan GIAD'a traktör üretmek için lisans vermesi üzere yapılan anlaşmanın imza törenine konuşan Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, GIAD Grubu CEO'su Ismail Altayeb Abdalla, Abdon Khairi ve her iki firmadan yetkililer katıldı.

İmza töreninde konuşan Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, "İlk defa Türkiye'den bir tarım makinasının markasını ihraç ediyoruz şu anda imzalayacağımız anlaşmayla. Yani, biz ne yapıyoruz, senelerce ülkemizde lisansla üretilen traktörlerden sonra ilk defa Türkiye olarak bir traktör üretimi için yurtdışına lisans veriyoruz. Adını ne koyarsanız koyun, 'lisans vermek' deyin, 'marka ihraç etmek' deyin, 'Türkiye'de bir marka yaratmış olmak' deyin veya 'bir başarıyı bugün hep birlikte paylaşmak deyin, beni heyecanlandıran bu' dedi.

Armağan sözlerini şöyle sürdürdü:

"GIAD ki, iki önemli ismi yanımda oturuyor şu anda Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye'deki operasyonlarının yönetim kurulu başkanı, bizim senelerdir çok güvenerek çalıştığımız, çok inandığım bir şirket ama ondan önce Sudan benim 2009 yılından beri çabalayarak, ziyaretlere başlayarak, fuarlara katılarak, sezonları bilmediğim için 50 derece sıcakta giderek veya 'çok soğuk dedikleri 20 derece sıcakta giderek, ziyaret ederek çok altyapı oluşturmaya çalıştığım, müthiş gelecek gördüğüm bir ülke. 'Sudan'da dişliler, çarklar dönmeye başladığında Erkunt'un bunun içinde olması lazım' inancımı 2009'dan beri çok ortamda tekrarladım. O inancım bizi bugün bu noktaya getirdi. Önce distribütörümüz olarak bizim yanımızda olan GIAD, bugün artık traktörümüzü orada bizim adımıza üretme noktasına kadar getirdi iş ilişkimizi."

COMESA vurgusu

Armağan, Sudan'ın çok önemli bir başka özelliğinin COMESA üyesi olması olduğunu kaydederek, "19 ülkeden oluşan COMESA Ortak Pazarı yani, Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı, sanki tam bizim Avrupa Birliği ülkesinde hayal ettiğimiz gibi gümrüksüz mal geçişlerine imkan veren bir işbirliği. Biz burada bu malı üretmeye başlayarak, aslında 19 ülke için mal üretmeye başlamış oluyoruz. Çok önemli bir tarafının da bu olduğunu vurgulamak istiyorum" dedi.

Armağan, şöyle devam etti:

"Yıllar önce ben seyahatlerime başladığım zaman Sudan'a, çok yakın aile dostlarım dahil, 'Ne yapacaksın, oradan çok zor iş çıkar' demişlerdi ama tam da traktörü kurarken, hatırlayın lütfen, 16 yıl önce'Ne yapacaksın, Türk çiftçisi yerli traktör almaz' dediklerini yendiğim gibi bugün bunu da yendim."

Şu üç tane basit gibi görünen imzanın hem Türkiye'nin mekanizasyon geleceği için hem de bu sıkıntılı ekonomik günlerde benim gibi yurtiçinde marka olmuş ama yurtdışına çıkmak için çabalayan diğer endüstriyelistler için büyük bir önem arz edeceğini, ümit vereceğini düşünüyorum. Marka ihraç etmek aslında altyapısı insanı uğraştıran, çok uzun bir yol ama sonunda başardığımızı keyifle görüyorum."

Törenin ardından değerlendirmede de bulunan Zeynep Erkunt Armağan, "Sadece Erkunt Traktör için değil, Türkiye için çok önemli bir imza attığımızı düşünüyorum. Türkiye ilk defa 1953 yılında traktörle tanıştı ve tabii lisans alarak tanıştı. Lisans almak ne demek, dışarıdan bir yerden üretim hakkını ve üretim isminin hakkını almak demek. Biz ilk defa 2018 yılında Türkiye'den ilk defa yurtdışına bir lisans verdik. Önce yerli bir marka yarattık, Erkunt Traktör'ü, son 16 yıl bunu besledik, büyüttük çocuğumuz gibi ve yurtdışındaki çiftçilerin de isteğine uygun hale getirerek yeniden bazı modelleri tasarlamaya devam ettik ve son tasarladığımız bu modelle, Sudan için hazır hale getirdiğimiz bu modelle artık ArmaTrac markamızın, Erkunt Traktör'ün iki markası var, biri Erkunt, iç pazarda; biri ArmaTrac dış pazarda kullandığımız markamız, ArmaTrac markamızın yurtdışında üretilmesi için ilk defa bugün, büyük bir Pazar olan Sudan ile anlaştık, imzalarımızı attık" diye konuştu.

Zeynep Erkunt Armağan, anlaşmaya dair öngülerini ise şu sözlerle anlattı:

"Türkiye olarak Sudan'a ciddi yatırım yaptık, biliyorsunuz. 780 bin hektar arazi kiralandı 99 yıllığına hükümetimiz tarafından. Bir şirket oluşturuldu orada. Bu şirketin yüzde 50'sinden büyüğü, şimdi tam söyleyemeyeceğim, TİGEM'E ait. TİGEM tarafından yönetilecek. TİGEM orada tarım yapacak. Nasıl tarım yapacak, doğal tarım. Hem o toprakları değerlendirmek hem bizim buradaki gıda ihtiyacımızı, açığımızı karşılamak için kalkışılmış bir proje. O projenin içinde bir yerlerde Sudan'ın tarımsal mekanizasyonda gelişeceği çok aşikardı. Bugün bir Türk firmasından böyle bir lisans alarak ilerliyor olmaları Sudan'ın Türkiye ile bu konuda iyi geçindiğini ve doğru bir proje üzerinde ilerlediklerini gösteriyor. TİGEM bu seneden itibaren orada yatırım yapmaya başlayacak. Mekanizasyon veya tohum neyse, her türlü yatırım yapmaya devam edecek, biz de bu proje içinde onlarla birlikte ilerleme ümidindeyiz."

"Vizyonumuz bölgesel liderliktir" diyen GIAD Grubu CEO'su Ismail Altayeb Abdalla, bu doğrultuda Dünya standartlarıyla ülke çapında kapsamlı endüstriyel ve teknolojik gelişmelere yön vermeyi ve sanayileşme sürecini alt bölgede yönetmeyi hedeflediklerini söyleyerek Erkunt Traktör ile imzalayacağı önemli anlaşma için Sudan çok geniş tarım arazileri ve bol yağışlı iklimiyle verimli bir tarım ülkesidir. Bu sebeple tarım endüstrisi Sudan için gerçekten önemlidir. Dolayısıyla tarım ekipmanları, traktör, biçerdöver, iş makineleri, sulama ekipmanları ve tarımsal ilaçlama makinelerine olan talep de yüksektir. Bu talebin önemli bir bölümünü karşılayabilmek için, 2014 yılından beri değerli iş ortağımız Erkunt Traktör Sanayii AŞ. ile işbirliğimizi daha da geliştirerek büyük bir anlaşmaya imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşma ile Sudanlı çiftçiler tarafından bilinen ve sevilen ArmaTrac, artık Sudan'da üretilecek ve ülkemizde giderek artan ArmaTrac talepleri daha hızlı karşılanabilecektir. Son olarak, Erkunt yönetimine bu büyük seremoniyi hazırladığı ve bizlere kendi ürünlerini üretme şansı verdikleri için çok teşekkür ederiz. Traktör ve tarım ekipmanları alanındaki bu işbirliğimizin daha da gelişmesini umut ediyorum" dedi.