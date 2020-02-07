Erkunt Traktör Egeli çiftçilerin ilgisini gördü

07.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:38

İzmir Agroexpo 15. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda yeni modellerini sergileyen Erkunt Traktör, Egeli çiftçilerin ilgisiyle karşılaştı.



Erkunt Traktör CEO'su Tolga Saylan, Egeli çiftçiler tarafından beğenilen Kısmet 58E ve Meyveci traktörleriyle birlikte bahçe ve meyveci grubunun talep gördüğünü ifade eti. Fuarda 50 ila 95 beygir gücüne sahip modellerin sergilendiği bilgisini de veren Tolga Saylan, ilk günden itibaren hem satışların hem de potansiyel bayi görüşmelerinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.



"Teknolojiyi ihtiyaca göre tasarladık"



İlk defa Bursa fuarında lansmanı yapılan Kıymet 95 M Lüks'ün çiftçilerden gelen geribildirim ve talepler sonucunda tekrar güncellenerek İzmir'de yeniden beğeniye sunulduğunu da kaydeden Saylan, "Çiftçilerimizin beklentilerini, sürüş deneyimlerini ve sahada karşılaştıkları zorlukları gözlemleyerek çiftçilerin ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayabilecek ürünler üretme gayreti içindeyiz. Tüm bu gayretlerin sonucunda bugün 150 ayrı tipten oluşan ürün yelpazemizle, tam kapasite hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. Sahadan gelen geribildirimleri toplarken, dünyada yaşanan teknolojik gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. Bunun sonucunda hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlardaki model sayımızda ciddi bir artış gerçekleşti. Ülkemizin coğrafi koşullarına uygun olmayan, çok pahalı ve giderleri çok yüksek traktör üretmek yerine, teknolojiyi ihtiyaca göre tasarladık. Ege'de bunun yaşayan bir örneğini görebiliriz. Meyveci ve yeni Kısmet Ailesi, bölge çiftçisinin talepleri doğrultusunda tasarlandı ve bugün baktığımızda, bu traktörler Egeli çiftçinin en çok tercih ettiği ürünlerimizin başında geliyor" diye konuştu.



"Standımıza bekliyoruz"



Fuar kapsamında sergilenen modeller hakkında bilgi veren Erkunt Traktör CEO'su Tolga Saylan, sözlerine şöyle devam etti: "Fuarda sergilediğimiz Kısmet 58 E, yüksek performansıyla öne çıkarken yakıt cimriliğiyle de çiftçilerin cebini düşünüyor. Yüksek manevra kabiliyeti sayesinde hem tarlada hem de meyve bahçelerinde çiftçiye kolaylık sağlayan ürün, yurt dışında da yoğun talep görüyor. Ege'de hemen hemen çoğu meyve bahçesinin vazgeçilmezi arasında gösterilen Erkunt M Seri traktörler, yüksek manevra kabiliyeti ve şık tasarımlarıyla Egeli çiftçilerin kalbini çalmayı başardı. Ayrıca, Egeli çiftçilerin istediği gibi Kısmet 58 ve M Serisi'nde bazı değişiklikler yaptık. Bu ürünler üzerinde bir süredir çalışıyoruz, geri bildirimleri değerlendirdiğimizde ortaya çok başarılı bir iş çıktı ve yepyeni tasarımlarıyla, çiftçilerimizin çok beğeneceği traktörlerimizi ilk kez İzmir'de lanse ediyoruz. Ege'de çok tercih edilen bir başka modelimiz tarla tipi olan Kıymet 90 Lüks, 2012 yılında yapılan lansmanının ardından çok kısa sürede çiftçilerin gözdesi olmayı başardı. Kendi konforunun yanında daha az yorularak daha hızlı iş çıkarmayı tercih eden çiftçilerin ilk tercihi olan Kıymet 90 Lüks, çiftçinin en yakın çalışma arkadaşı oldu. Ürün gamına yeni dahil olan tarım ekipmanlarımız ve diğer tüm ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almaları için tüm çiftçilerimizi İzmir'e davet ediyoruz." - İZMİR

Kaynak: İHA