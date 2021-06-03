Erkin Koray isyan etti: Benim ekmeğimi ve emeğimi çalıp yemek mi senin ekmek paran oluyor?

Bundan sonra eserlerini izinsiz kullananları mahkemeye vereceğini belirten ünlü sanatçı şu ifadeleri kullandı: "YouTube veya benzeri ortamlarda; benim müziklerimi öyle kafalarına estiği gibi koyan kişiler, bundan sonra ekibim koyduğunuz videoları rapor edecek.