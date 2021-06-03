Erkin Koray isyan etti: Benim ekmeğimi ve emeğimi çalıp yemek mi senin ekmek paran oluyor?
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Erkin Koray isyan etti: Benim ekmeğimi ve emeğimi çalıp yemek mi senin ekmek paran oluyor?

Erkin Koray isyan etti: Benim ekmeğimi ve emeğimi çalıp yemek mi senin ekmek paran oluyor?
Hürriyet - Haberler | Magazin

Bundan sonra eserlerini izinsiz kullananları mahkemeye vereceğini belirten ünlü sanatçı şu ifadeleri kullandı: "YouTube veya benzeri ortamlarda; benim müziklerimi öyle kafalarına estiği gibi koyan kişiler, bundan sonra ekibim koyduğunuz videoları rapor edecek.

Bundan sonra eserlerini izinsiz kullananları mahkemeye vereceğini belirten ünlü sanatçı şu ifadeleri kullandı: "YouTube veya benzeri ortamlarda; benim müziklerimi öyle kafalarına estiği gibi koyan kişiler, bundan sonra ekibim koyduğunuz videoları rapor edecek. Sakın, 'ekmek param' filan gibi saçma sapan savlarla gelmeyin. 'Benim ekmeğimi ve emeğimi çalıp yemek mi senin ekmek paran oluyor?' diye sorarım ben de o zaman! Size 4 gün müsaade. 7 Haziran Pazartesi günü başlanacak. Ayrıca son yıllarda, tamamen hukuksuz bir şekilde çıkan LP'lerin sahiplerini de mahkemeye vereceğim."

Kaynak: Hürriyet

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Erkin Koray isyan etti: Benim ekmeğimi ve emeğimi çalıp yemek mi senin ekmek paran oluyor? - Haberler Magazin
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