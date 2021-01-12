Erkin Arslan'dan yeni single
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erkin Arslan'dan yeni single

12.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:51
Erkin Arslan'dan yeni single

2020 yılında yayınlandığı son projeleri Bilinmez ve ardından Buray ve Evrencan Gündüz ile birlikte seslendirdikleri Aşk Ne Güzel Şey şarkıları ile büyük beğeni toplayan müzisyen Erkin Arslan, 2021'e yeni şarkısı "Yarım Kalan" ile giriş yaptı

Birçok şarkısının olduğu gibi yeni şarkısının da söz ve bestesine imza atan Erkin Arslan, 22 Ocak tarihinde yayınlanacak olan yeni projesinin heyecanını yaşıyor.& ;

SEVENLERİNİ ŞAŞIRTACAK

Hayranlarının merakla beklediği "Yarım Kalan" şarkısına bir de klip çeken Erkin Arslan, farklı bir tarzla müzikseverleri şaşırtacak.& ;

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ömer Bayram Mesut Bakkal İsmail Kartal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kaza Kongre Hisarcık Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erkin Arslan'dan yeni single - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 13:53:16. #1.14#
title