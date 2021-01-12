Erkin Arslan'dan yeni single

2020 yılında yayınlandığı son projeleri Bilinmez ve ardından Buray ve Evrencan Gündüz ile birlikte seslendirdikleri Aşk Ne Güzel Şey şarkıları ile büyük beğeni toplayan müzisyen Erkin Arslan, 2021'e yeni şarkısı "Yarım Kalan" ile giriş yaptı

Birçok şarkısının olduğu gibi yeni şarkısının da söz ve bestesine imza atan Erkin Arslan, 22 Ocak tarihinde yayınlanacak olan yeni projesinin heyecanını yaşıyor.& ;

SEVENLERİNİ ŞAŞIRTACAK

Hayranlarının merakla beklediği "Yarım Kalan" şarkısına bir de klip çeken Erkin Arslan, farklı bir tarzla müzikseverleri şaşırtacak.& ;





Kaynak: Snob Magazin