Erkenci şeftali yetişemeyecek
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Erkenci şeftali yetişemeyecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Erkenci şeftali yetişemeyecek

Kiraz üretimi ile meşhur İzmir Kemalpaşa'da, hatrı sayılır bir şeftali üretimi de mevcut. Yılda 140 bin ton şeftali üretilen ilçede, haziran başı ve ortasında hasat edilen erkenci şeftaliler, bu yıl olumsuz hava şartları nedeniyle sezona yetişemeyecek.

Kiraz üretimi ile meşhur İzmir Kemalpaşa'da, hatrı sayılır bir şeftali üretimi de mevcut. Yılda 140 bin ton şeftali üretilen ilçede, haziran başı ve ortasında hasat edilen erkenci şeftaliler, bu yıl olumsuz hava şartları nedeniyle sezona yetişemeyecek. İlçedeki ilk şeftali hasadı, haziran ayının sonunda yapılabilecek.

Kirazı ile ünlü İzmir Kemalpaşa, şeftali üretimi ile de dikkat çekiyor. 17 bin dekarda 2 milyon ağaçta üretilen ortalama 140 bin ton şeftali, hem ihraç ediliyor hem de iç piyasada satılıyor. Her yıl haziran başı ve ortasında hasat edilen erkenci şeftaliler ise bu yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle sezona yetişemeyecek. Don olayının olduğu sırada pembe çiçeklerin açtığı şeftali ağaçları, dondan zarar gördü. Hal böyle olunca pembe çiçekler kurudu, havanın ısınmasıyla birlikte ağaçlarda olgunlaşması beklenen mahsuller oluşmadı. Kemalpaşalı üreticiler, erkenci şeftali hasadının bu yıl haziran başı ve ortasında yapılamayacağını, ilk şeftalinin haziran ayının sonunda tüketilebileceğini ifade etti.

"Erkenci cins dönemini boş geçireceğiz"

Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, "Şubat ayında gerçekleşen don olayı ve olumsuz hava koşulları, şeftali üretimimizi etkiledi. Erkenci cinslerin yetiştiği ağaçlarda normal şartlarda 80-100 kilo mahsul oluşurken, şu anda yenilebilecek bir şeftali oluşumu yok. Don olayının olduğu sırada, bahçelerimiz çiçeklenmişti ama çiçekler dondan zarar gördü ve ağaçta şu an yapraklar dışında hiçbir şey kalmadı. Kemalpaşa'da 17 bin dekarda 2 milyon ağaçta şeftali üretimi var. Yılda 140 bin ton üretim yapılıyor. Son 3-4 yıldır üreticilerimizin şeftaliye yönelme durumu var. Haziran ayından eylül ayına kadar şeftali üretimi yapıyoruz. İlk hasadımız haziran ayının sonunu bulacak. İlk hasat ettiğimiz erkenci şeftali ise bu sene yok. Yani ilk hasat edilen erkenci cins dönemini boş geçireceğiz, bu cinsin ardından gelen cinsler ilk hasat ürünü olmuş olacak" dedi. Oray, ürünlerde ortalama yüzde 20 civarında hasar oluşacağını sözlerine ekledi.

"Erkenci şeftali geç kalmış olacak"

Üretici Mehmet Ali Akdemir de, "Geçen yıl bu dönemde çiçekler canlıydı ve meyve oluşumu vardı. Don nedeniyle çiçekler yandı. Ağaçlarda bir kilo dahi mal yok. Çiftçinin senesi bitmez. Bir dahaki seneye deneyeceğiz. Erkenci üç cinste zarar oldu. Bu da şeftali üretiminin yüzde 20'sine tekabül ediyor. İlk şeftaliyi haziranın başı ya da ortasında görmek yerine sonunda göreceğiz. Yani erkenci şeftali geç kalmış olacak. Çünkü meyve oluşumu şu anda hiç yok. Ağaçların pembe çiçekli olması gerekiyordu ama soğuk nedeniyle o çiçeklerde yanma oluşmuş" diye konuştu. - İZMİR

Erkenci şeftali yetişemeyecek
Erkenci şeftali yetişemeyecek
Erkenci şeftali yetişemeyecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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