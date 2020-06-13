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"Erkenci şeftali" üreticisinin yüzünü güldürdü

Türkiye'nin önemli şeftali üretim merkezlerinden Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki üreticilerin yüzü "erkenci şeftali" ile güldü.

13.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:32

Türkiye'nin önemli şeftali üretim merkezlerinden Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki üreticilerin yüzü "erkenci şeftali" ile güldü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, AA muhabirine, Lapseki'de 35 bin 600 dekar arazide yılda ortalama 100 bin ton şeftali üretildiğini söyledi.

Her yıl "erkenci", "orta" ve "geççi" olarak 3 dönemde ürün alındığını belirten Kaçan, "Lapseki'de üreticilerimizin yüzünü erken hasat edilen erkenci şeftali güldürüyor. Orijini İspanya olarak bilinen extrem 06, early fresh ve extrem prime çeşitleri, Lapseki iklim koşullarına göre 6 Haziran itibarıyla hasat edilmeye başlanıyor. Diğer türlerde ise hasat 15, 20 ve 29 Haziran civarında başlamaktadır." diye konuştu.

Kaçan, lezzetinin Lapseki şeftalisinin piyasada yoğun talep görmesinde önemli bir etken olduğunu vurguladı.

Bu nedenle erkenci şeftalinin, lezzetini özleyenler için önemli olduğunu dile getiren Kaçan, "Bölgemizde en yaygın yetiştiriciliği yapılan ve lezzetli tür olan erkenci ve bol çiçek açan şeftali çeşidimiz may crest. Halk arasında menekşe olarak da bilinir. Orijini Amerika olan meyvenin içi sarı, sert sulu ve aroması lezzetlidir. Hasat zamanı 15 Haziran olarak iklime bağlı değişkenlik göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Lapseki şeftalisinin ihracatta da öne çıkmaya başladığını kaydeden Kaçan, gelecek yıllarda kalitenin daha da artmasıyla yurt dışı pazarlarda bu ürünün daha çok görüleceğini belirtti.

Erkenci şeftalinin fiyatı geçen yıla göre arttı

Meyve üreticilerinden Ahmet Turan da bu yıl iklim şartlarından dolayı ürünlerinin 10 gün kadar daha geç olgunlaştığını söyledi.

Piyasaya sunulduğunda şeftali fazla bulunmadığı için erkenci ürünün her zaman yüksek fiyatlardan satıldığı bilgisini veren Turan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl kilogramı 7-8 liraydı, bu sene 10-11 liradan satılıyor. Üretici arkadaşlarımızın cebine erken para giriyor çünkü tüm kış süreci boyunca hep cebimizden masraf ettik. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını fiyatları biraz etkiledi. Yoksa daha fazla fiyata satılırdı. Allah bereket versin."

İsmail Zeybek de erkenci şeftaliyle kazandıkları parayla borçlarını ödemeye başlayacaklarını, bu ürünün sezon başında kendileri için "can suyu" olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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