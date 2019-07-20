Erkenci patates kalite ve verimiyle yüz güldürdü

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde hasadı devam eden erkenci patatesler, verimi ve kalitesiyle üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Türkiye'nin patates üretiminde ilk sırada yer alan Niğde'nin Altunhisar ilçesinde yazlık patates hasadı sürerken, kalitenin getirdiği fiyat da çiftçiyi memnun ediyor.

Niğde'de üretimin ilk başladığı ilçede, geçen sene yaklaşık 10 bin dekar alanda yapılan üretim bu sene 20 bin dekara çıktı. Geçen seneye göre üretim alanı ve verimi artan patateste bu yıl bölgede yaklaşık 80 bin ton üretim bekleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Niğde'nin patates üretimde Türkiye'de ilk sırada yer aldığını söyledi.

Patatesin ülkenin en temel bitkisel üretim materyallerinden olduğunu belirten Baş, şunları kaydetti:

"Verimimiz çok güzel. Üreticilerimizin ifadesi de bu şekilde. Altunhisar ilçesi erkenci hasadın olduğu bir ilçe. Buradaki patatesler direkt tarladan piyasaya sürülüyor. Dekarda yakalaşık 4-4,5 ton verimimiz var. 20 bin dekara yakın alanda patates üretimimiz var. Ekim alanında geçen yıllara göre artış oldu. Verim ve kalite arttıkça üreticimiz fiyat konusunda çok fazla sıkıntı yaşamıyor. Piyasaya tercih edilen ürünler yetiştiriliyor. Altunhisar ilçemiz erkenci bölgemiz. Hem kalitemizde hem verimimizde hem de ekim alanımızda artış var. Kalite ve verim artışının getirdiği fiyatta da bir memnuniyet var. İnşallah istikrarlı dengeli bir şekilde devam eder diye düşünüyoruz. Bu yıl erkenci çeşitlerde 80 bin ton civarında rekolte bekliyoruz."

"Dekar başına bin lira kalıyor"

İlçeye bağlı Yakacık köyünde yaklaşık 450 dekar alanda patates üretimi yapan çiftçi Şaban Demirelli de köylerinde yaklaşık 4 bin 500 dekar ekim alanı bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hasada başlayalı 10 gün oldu. Hiç durmadan çalışıyoruz, söküme devam ediyoruz. Ürünlerimiz kaliteli, verimimiz de Allah'a şükür iyi. Şu anda zarar etmiyoruz. Verim alamazsanız zarar edersiniz. Dekarda 3 tonun altına düşerse zarar eder. Burada 4,5-5 ton arası bir verimimiz var, dekar başına bin lira gibi para kalıyor."

Kaynak: AA